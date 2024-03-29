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В Ростове пропавшего мужчину нашли мертвым спустя неделю

В Ростове пропавшего мужчину нашли мертвым спустя неделю
В Ростове нашли труп 33-летнего мужчины, пропавшего без вести. Родные с волонтерами и полицией больше недели искали Владимира Шеревера.

Горожанин ушел из дома 21 марта и не вернулся. Дозвониться ему оказалось невозможно, на сообщения мужчина тоже не отвечал. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные местные жители помогали распространять ориентировку на пропавшего.

Утром 29 марта стало известно, что Владимира нашли мертвым. Где обнаружили его тело и при каких обстоятельствах наступила смерть, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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