В Ростове пропавшего мужчину нашли мертвым спустя неделю

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове нашли труп 33-летнего мужчины, пропавшего без вести. Родные с волонтерами и полицией больше недели искали Владимира Шеревера.Горожанин ушел из дома 21 марта и не вернулся. Дозвониться ему оказалось невозможно, на сообщения мужчина тоже не отвечал. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные местные жители помогали распространять ориентировку на пропавшего.Утром 29 марта стало известно, что Владимира нашли мертвым. Где обнаружили его тело и при каких обстоятельствах наступила смерть, неизвестно.