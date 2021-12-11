В Ростовской области на трассе парень пострадал, перевернувшись в полях на ИЖе

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в полях перевернулся Иж. Авария случилась в километре от асфальтированной дороги трассы Зимовники-Камышев 13 декабря.Поздней ночью двое мужчин ехали на ИЖ-2126-030. Видимо, они решили сократить путь и объехать длинный участок дороги по полям. В пути 38-летний водитель автомобиля не справился с управлением и перевернулся.Сам водитель отделался легкими ссадинами, а вот его 28-летнему пассажиру понадобилась помощь врачей.- Пострадавший госпитализирован с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.