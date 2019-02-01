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Несколько посёлков в Ростовской области остались без света из-за обрушения опоры ЛЭП

Несколько посёлков в Ростовской области остались без света из-за обрушения опоры ЛЭП
Фото: Samelectrik.ru

В Ростовской области несколько посёлков остались без света из-за аварии на линии электропередач. ЧП произошло в Красносулинском районе утром 5 февраля.

По предварительным данным, неизвестные срезали металлические уголки основания конструкции. Опора накренилась и упала, порвав провода. Как следствие, без света остались некоторые районы города Гуково и несколько соседних посёлков.
- Ликвидируют последствия более 60 человек. На месте работает 20 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе МРСК Юга. – Планируется, что к вечеру 5 февраля будет установлена новая опора ЛЭП и подачу электроэнергии будет возобновлена.

Злоумышленников, оставивших без электричества сотни людей, сейчас разыскивают полицейские и сотрудники департамента безопасности энергетической организации.

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