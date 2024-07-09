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В Ростовской области на ходу вспыхнул зерновоз

В Ростовской области на ходу вспыхнул зерновоз
8 июля в Ростовской области, в Белокалитвинском районе, на ходу загорелся зерновоз.

По словам очевидцев, около 14:00 в селе Литвиновка загорелась кабина водителя большегруза. Чёрный столб дыма было видно из ближайших населённых пунктов, а смог от огня распространился по всей проезжей части.

Самостоятельно потушить пожар не удалось. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако машине предстоит серьёзный ремонт.
Фото: соцсети
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