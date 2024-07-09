В Ростовской области на ходу вспыхнул зерновоз
8 июля в Ростовской области, в Белокалитвинском районе, на ходу загорелся зерновоз.
По словам очевидцев, около 14:00 в селе Литвиновка загорелась кабина водителя большегруза. Чёрный столб дыма было видно из ближайших населённых пунктов, а смог от огня распространился по всей проезжей части.
Самостоятельно потушить пожар не удалось. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако машине предстоит серьёзный ремонт.