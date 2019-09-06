В Ростовской области на дороге сбили пенсионерку на велосипеде
В Батайске Ростовской области возле пешеходного перехода сбили пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось пересечении улиц Максима Горького и Минской 7 сентября.
Как сообщают свидетели, пожилая женщина ехала на велосипеде, когда ее сбил водитель одной из машин. От удара пенсионерка повалилась на асфальт. Женщина получила незначительные травмы, однако подняться без посторонней помощи не могла.
Причины аварии устанавливаются.