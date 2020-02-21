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В Ростове водитель иномарки сбил пенсионерку

В Ростове водитель иномарки сбил пенсионерку
В донской столице пенсионерка попала под колеса «Шкоды Октавиа». Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 февраля в районе дома № 2 по проспекту Сельмаш.

По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки допустил наезд на женщину, когда та переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате ДТП после осмотра врачей медицинская помощь пешеходу не потребовалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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