В Ростове водитель иномарки сбил пенсионерку
В донской столице пенсионерка попала под колеса «Шкоды Октавиа». Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 февраля в районе дома № 2 по проспекту Сельмаш.
По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки допустил наезд на женщину, когда та переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
- В результате ДТП после осмотра врачей медицинская помощь пешеходу не потребовалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.