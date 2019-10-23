Дончанин угнал машину и вырезал из неё аккумулятор бензопилой

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне и краже.



По информации ГУ МВД Ростовской области, 53-летний житель Морозовска повредил замок на воротах частного дома и проник во двор. Таким же образом он попал в гараж. Соединив провода, он завёл «ВАЗ-2106» и скрылся на машине с места преступления.



Доехать злоумышленник смог только до ближайшей лесополосы, так как автомобиль заглох. В багажнике он нашёл бензопилу и с помощью неё достал аккумулятор. Вместе с ним и бензопилой он пешком отправился в хутор, где спрятал свою добычу в доме у друга.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - рассказали в донском главке. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Похищенное имущество возвращено владельцу.