В Ростовской области мужчина убил жену и застрелил ее знакомого

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В Ростовской области 55-летний мужчина убил двух человек. ЧП случилось 7 января в Мартыновском районе.Во время Рождества в дом к жителю Дона нагрянула его бывшая 53-летняя жена в компании 47-летнего мужчины. Пока его не было дома, пара мило беседовала и строила планы на вечер. Вернувшись домой, хозяин опешил от наглости бывшей избранницы. Он начал ссориться с экс-супругой. В ходе словесной перепалки мужчина схватил нож, который лежал на столе, и вонзил в грудь женщине. После этого он сходил за ружьем и застрели ее товарища.В СУ СК по Ростовской области отметили, что подозреваемого задержали. В отношении него завели дело по статье "Убийство двух и более лиц".- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.