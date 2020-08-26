В Ростовской области мужчина скончался после драки с собутыльником

На Дону 41-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом 28 августа рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось 21 августа. В ходе распития спиртного 41-летний мужчина нанес своему товарищу множественные травмы, от которых тот скончался в больнице. На дончанина, избившего до смерти друга, завели уголовное дело.- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения вод стражу, - прокомментировали в ведомстве. - Расследование продолжается.