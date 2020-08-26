Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчина скончался после драки с собутыльником

В Ростовской области мужчина скончался после драки с собутыльником
На Дону 41-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом 28 августа рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 21 августа. В ходе распития спиртного 41-летний мужчина нанес своему товарищу множественные травмы, от которых тот скончался в больнице. На дончанина, избившего до смерти друга, завели уголовное дело.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения вод стражу, - прокомментировали в ведомстве. - Расследование продолжается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.