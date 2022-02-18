В Ростовской области мужчина до смерти забил приятеля

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В донском регионе 35-летний мужчина до смерти забил приятеля. ЧП случилось утром 19 февраля в Морозовске на улице Чапаева, сообщает Donday.ru.В районе дома № 79 подозреваемый поссорился со своим товарищем. Во время словесной перепалки он пустил в ход кулаки. Злоумышленник не рассчитал силы и забил парня до смерти. После этого он сбежал и спрятался у своего отца.Правоохранители разыскали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее арестованный был судим по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".