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В Ростовской области мотоциклист погиб, врезавшись в «Шевроле»

В Ростовской области мотоциклист погиб, врезавшись в «Шевроле»
Столкновение иномарки и мотоцикла произошло в Новочеркасске. Авария случилась 27 сентября примерно в шесть часов утра на улице Гагарина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний дончанин, ранее лишенный прав на управление транспортом, двигался на мотоцикле «Велс» по направлению к переулку Хотунок. Он поехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке столкнулся с «Шевроле Авео».

- В ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм, - добавили в ведомстве.

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