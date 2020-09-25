В Ростовской области мотоциклист погиб, врезавшись в «Шевроле»

Столкновение иномарки и мотоцикла произошло в Новочеркасске. Авария случилась 27 сентября примерно в шесть часов утра на улице Гагарина.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний дончанин, ранее лишенный прав на управление транспортом, двигался на мотоцикле «Велс» по направлению к переулку Хотунок. Он поехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке столкнулся с «Шевроле Авео».