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На Дону в ночном ДТП погиб мотоциклист

На Дону в ночном ДТП погиб мотоциклист
На трассе в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Инцидент случился около часа ночи 21 мая на дороге Гребцово — Каменный Брод — Октябрьский в Родионово-Несветайском районе.

На мотоцикле «Ява» ехал 35-летний водитель. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он был без прав. Предположительно, двигаясь со стороны Октябрьского в Каменный Брод, на повороте он не справился с управлением, выскочил на правую обочину и перевернулся. От полученных травм мужчина умер на месте.

В ведомстве добавили, что с начала года в Ростовской области зарегистрировано уже 30 ДТП с участием мотоциклов, в результате которых погибли шесть человек, ещё 32 получили травмы.

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