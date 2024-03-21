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В Ростовской области местный житель обнаружил труп женщины в колодце

В Ростовской области местный житель обнаружил труп женщины в колодце
В Гуково Ростовской области горожанин обнаружил тело женщины в колодце. Информацию об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 19 марта на улице Репина. В тот день мужчина разгребал сухую траву и пилил аварийные ветви на участке. Он решил убрать и захламленный растительностью колодец. Когда мужчина заглянул внутрь, испугался. На дне колодца лежало тело женщины.

При каких обстоятельствах неизвестная скончалась, пока не известно.

Специалисты проведут экспертизу, чтобы установить личность погибшей.
Фото: Соцсети.
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