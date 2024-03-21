В Ростовской области местный житель обнаружил труп женщины в колодце

Фото: Соцсети.

В Гуково Ростовской области горожанин обнаружил тело женщины в колодце. Информацию об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошел 19 марта на улице Репина. В тот день мужчина разгребал сухую траву и пилил аварийные ветви на участке. Он решил убрать и захламленный растительностью колодец. Когда мужчина заглянул внутрь, испугался. На дне колодца лежало тело женщины.При каких обстоятельствах неизвестная скончалась, пока не известно.Специалисты проведут экспертизу, чтобы установить личность погибшей.