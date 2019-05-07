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На Дону задержали убийцу женщины, найденной в колодце

На Дону задержали убийцу женщины, найденной в колодце
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 38-летней женщины. Тело погибшей было обнаружено 2 сентября в колодце рядом с очистными сооружениями в Донецке.

На её шее имелись следы удушения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На протяжении долгого времени правоохранителям не удавалось выйти на след убийцы. Подозреваемого задержали только в начале мая.
- Мужчина дал признательные показания. По его словам, он расправился над женщиной, потому что она высмеяла его мужское достоинство, - рассказал источник Rostov.ru. – В порыве гнева он задушил её, а тело выбросил в колодец.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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