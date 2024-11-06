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В Ростовской области из-за телевизора чуть не сгорел дом

В Ростовской области из-за телевизора чуть не сгорел дом

В Ростовской области из-за загоревшегося телевизора чуть не сгорел частный дом. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло 1 ноября в станице Мелиховской, на улице Донской, 3. Местный житель занимался своими делами на улице, как вдруг почувствовал едкий запах гари. Мужчина решил пойти посмотреть, что произошло, и увидел столб дыма. Оказывается, горел его дом.

На место происшествия прибыли спасатели. Пожарные оперативно потушили пожар на пяти квадратных мерах. Оказалось, что дом загорелся из-за телевизора. В технике произошел какой-то сбой, и она загорелась.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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