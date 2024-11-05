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В зоне СВО пропал 30-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 30-летний боец из Ростовской области
В ходе СВО пропал 30-летний боец из Ростовской области. Почти месяц о местонахождении Антона Ульданова неизвестно.

Мужчина был призван на СВО из города Новочеркасска. Антона закрепили за воинской частью 13637. Она дислоцируется в Оренбургской области.

Последний раз боец связывался с родными 3 октября. Предварительно, тогда он находился в ДНР. Затем мужчина ушел на задание, с которого не вернулся.

Если вы знаете, где может находиться Антон, сообщите в полицию или военкомат. Сотрудники передадут родственникам информацию.
Фото: соцсети
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