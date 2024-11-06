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Два автобуса из Суворовского в Красный Аксай с 6 ноября изменили схему движения

Два автобуса из Суворовского в Красный Аксай с 6 ноября изменили схему движения

В Ростове с 6 ноября два автобуса из Суворовского в Красный Аксай временно изменили схему движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта донской столицы.

На въезде в ЖК «Красный Аксай» на улице Подвойского начались работы по прокладке канализации. В связи с этим на территорию ЖК не будет заезжать общественный транспорт. Изменения коснутся автобусных маршрутов № 81 Суворовский – ЖК «Красный Аксай» и № 98 станция Первомайская – ЖК «Красный Аксай».

До завершения работ автобусы будут следовать по измененной схеме:
улица Богданова – улица 35-я Линия – улица Комсомольская и далее по маршрутам. Заезда на улицу Подвойского и остановки там не будет.
Фото: Департамент транспорта Ростова
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