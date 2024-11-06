В Ростове 26 многоэтажек в Первомайском районе остались без отопления

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В Ростове-на-Дону 26 МКД в Первомайском районе остались без отопления. Об этом 6 ноября сообщил в своих соцсетях министр ЖКХ и энергетики Сергей Сизиков.Дефект теплотрассы выявили на улице Штахановского, 10/4. Ориентировочно восстановить теплоснабжение должны к 17:00. Специалисты уже работают на месте.Напомним, в Ростове в начале ноября сильно похолодало. Температура воздуха днем достигает +7 градусов, а ночью – до 0 градусов.