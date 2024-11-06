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Экс-сотрудник Южного таможенного управления получил 2 года и 6 месяцев условно

Экс-сотрудник Южного таможенного управления получил 2 года и 6 месяцев условно

В Ростове осудили экс-заместителя отдела Южного таможенного управления. Валерия Козорезова обвиняют в мошенничестве с госконтрактами.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, бывший сотрудник ЮТУ причастен к мошенничеству при реализации государственного контракта. Контракт был связан с организацией спортивных мероприятий среди таможенников.

Валерию Козорезову дали два года и шесть месяцев условно с запретом занимать госдолжности в органах власти и управления на два года.

В законную силу приговор еще не вступил.
Фото: DonDay
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