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В Ростове больше полугода ищут пропавшего 56-летнего мужчину

В Ростове больше полугода ищут пропавшего 56-летнего мужчину
В Ростове уже больше полугода ищут пропавшего 56-летнего мужчину. Информацию о местонахождении Александра Крашенинникова нет с 27 апреля.

Ростовчанин ушел из дома и перестал отвечать на звонки родных. Тогда близкие испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. К поискам позднее подключили волонтеров.

Александр среднего роста (178 сантиметров) и худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и глаза серого цвета. В чем был одет мужчина в день исчезновения, неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, позвоните в Службу 112.
Фото: Лиза Алерт
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