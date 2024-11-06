В Ростове больше полугода ищут пропавшего 56-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове уже больше полугода ищут пропавшего 56-летнего мужчину. Информацию о местонахождении Александра Крашенинникова нет с 27 апреля.Ростовчанин ушел из дома и перестал отвечать на звонки родных. Тогда близкие испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. К поискам позднее подключили волонтеров.Александр среднего роста (178 сантиметров) и худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и глаза серого цвета. В чем был одет мужчина в день исчезновения, неизвестно.Если вы знаете, где может находиться мужчина, позвоните в Службу 112.