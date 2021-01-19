В Ростовской области из-за гололеда водитель фуры не смог выехать с АЗС

В Ростовской области водитель большегруза застрял на заправке. Происшествие случилось 20 января в Веселовском районе.Мужчина за рулем фуры приехал на станцию АЗС. Заправив автомобиль, водитель направился к трассе Усьман — Веселый — Сальск. Однако из-за гололеда машина стала буксовать и не смогла подняться на возвышенность, чтобы выехать на трассу.На помощь шоферу пришли автоинспекторы. Сотрудники ДПС прицепили большегруз к патрульному УАЗу с помощью троса и отбуксировали транспортное средство на дорогу.