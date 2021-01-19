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В Ростовской области из-за гололеда водитель фуры не смог выехать с АЗС

В Ростовской области из-за гололеда водитель фуры не смог выехать с АЗС
В Ростовской области водитель большегруза застрял на заправке. Происшествие случилось 20 января в Веселовском районе.

Мужчина за рулем фуры приехал на станцию АЗС. Заправив автомобиль, водитель направился к трассе Усьман — Веселый — Сальск. Однако из-за гололеда машина стала буксовать и не смогла подняться на возвышенность, чтобы выехать на трассу.

На помощь шоферу пришли автоинспекторы. Сотрудники ДПС прицепили большегруз к патрульному УАЗу с помощью троса и отбуксировали транспортное средство на дорогу.

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