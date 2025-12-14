Новости
ХК «Ростов» проиграл «ЦСК ВВС»

ХК «Ростов» уступил «ЦСК ВВС» в матче 14 декабря. Об этом сказано на сайте клуба.

Игра состоялась в 13:00 в ростовском Дворце спорта. В первом периоде команда соперников обошла со счетом в 0:1. Во втором ростовчане пытались отыграться, но «ЦСК ВВС» оказались впереди.

Итоговый счет составил 0:3.
Фото: ХК «Ростов»
