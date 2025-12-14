Новости
В Ростове снесли доходный дом Чернявского

В Ростове-на-Дону снесли доходный дом Андрея Чернявского. Об этом информация появилась на сайте «Мой фасад».

Двухэтажная постройка располагалась в переулке Островского,75. Как сказано в архивных данных, собственником являлся Андрей Чернявский в 1870-х годах. Еще два года назад там продавались квартиры. Однако позже объявления исчезли.

Отметим, что сначала адрес дома был Почтовый переулок № 73. С 1890-х годов он был записан на некую Прасковью Чернявскую, которая владела им до революции.
Фото: Мой Фасад.
