Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В праздничные дни на маршруте «Ростов-Таганрог» запустят ретропоезд

В праздничные дни на маршруте «Ростов-Таганрог» запустят ретропоезд

В праздничные дни на маршруте «Ростов-Таганрог» запустят поезд, который будет работать на паровой тяге. Жители Ростова и туристы смогут отправиться в путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог 22 февраля, 1 и 8 марта.

Поезд будет выезжать с вокзала «Ростов-Пригородный» в 09:35 и прибудет в прибрежный город в 11:31. Обратный путь начнется на станции «Таганрог-Пассажирский» в 16:20.

Билеты можно приобрести через веб-сайт перевозчика, в приложении «РЖД Пассажирам» или в билетных кассах пригородных железнодорожных вокзалов.

Стоит отметить, что продажа билетов на данный поезд стартует за 10 дней до каждой из указанных дат отправления.
Фото: СКЖД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.