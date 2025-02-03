В праздничные дни на маршруте «Ростов-Таганрог» запустят ретропоезд

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В праздничные дни на маршруте «Ростов-Таганрог» запустят поезд, который будет работать на паровой тяге. Жители Ростова и туристы смогут отправиться в путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог 22 февраля, 1 и 8 марта.Поезд будет выезжать с вокзала «Ростов-Пригородный» в 09:35 и прибудет в прибрежный город в 11:31. Обратный путь начнется на станции «Таганрог-Пассажирский» в 16:20.Билеты можно приобрести через веб-сайт перевозчика, в приложении «РЖД Пассажирам» или в билетных кассах пригородных железнодорожных вокзалов.Стоит отметить, что продажа билетов на данный поезд стартует за 10 дней до каждой из указанных дат отправления.