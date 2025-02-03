Около тысячи донских школьников и студентов примут участие в региональном этапе «Профессионалы»

Фото: Правительство Ростовской области

С 10 по 22 февраля в Ростовской области пройдет региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В рамках этого масштабного события будет организовано 27 основных и 10 юниорских площадок на базе учебных заведений среднего профессионального образования: Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления; Шахтинский педагогический колледж; Таганрогский колледж морского приборостроения; Константиновский техникум агроветтехнологий и управления, а также Ростовский строительный колледж и другие.Около тысячи школьников, студентов и молодых специалистов примут участие в мероприятии, где они смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки и мастерство.- Донская молодежь ежегодно принимает участие в этих состязаниях, демонстрируя высокий уровень полученных знаний и навыков, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Чемпионат направлен на повышение значимости и престижа рабочих профессий.В ходе регионального этапа участники продемонстрируют свои навыки и умения в 87 основных компетенциях и 17 компетенциях для юниоров. Среди них — роботизированная сварка, дошкольное образование, малярные и декоративные работы, урбанистика, ветеринария, веб-технологии, парикмахерское искусство, поварское дело, управление локомотивом и производственная сборка изделий авиационной техники.