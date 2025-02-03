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Метель накроет Ростовскую область в ближайшие несколько часов

Метель накроет Ростовскую область в ближайшие несколько часов
В ближайшие часы в Ростовской области начнется метель. Главное управление МЧС по региону предупредило о надвигающейся непогоде.

В период с 18:00 до 20:00 ожидается выпадение осадков в виде снега. В большинстве районов, за исключением южных и юго-восточных, снег будет мокрым и может перейти в метель. Также прогнозируется интенсивное налипание мокрого снега на ветвях деревьев и проводах.

Осадки сохранятся до конца суток 4 февраля. Жителям региона рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, а автомобилистам — парковать свои транспортные средства вдали от сухих деревьев и ненадёжных конструкций, а также избегать опасных манёвров на дороге.
Фото: ГУ МЧС по РО
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