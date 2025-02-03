Грузовой поезд насмерть сбил 57-летнего мужчину в Ростовской области
В Дубовском районе Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия случилась 31 января около 07:00.
По предварительным данным, 57-летний пешеход переходил ж/д переезд в районе хутора Семичного. Прохожий не среагировал на приближающийся локомотив. Состав снёс пешехода. Травмы оказались смертельными.
- Причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, – сообщили в УТ МВД по СКФО.