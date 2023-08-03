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В Ростовской области два сотрудника ГИБДД пострадали в ДТП с зерновозом

В Ростовской области два сотрудника ГИБДД пострадали в ДТП с зерновозом
В Ростовской области в ДТП с зерновозом пострадали два сотрудника ГИБДД. Авария произошла в Аксайском районе утром 3 августа.

Предварительно, инспектор за рулем «Тойота Камри» вместе с командиром взвода ДПС двигался по трассе М-4 «Дон». Он двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. При развороте в районе садового некоммерческого товарищества «Речник» машину занесло. Инспектор на полном ходу протаранил зерновоз.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали 43-летний инспектор и 56-летний командир взвода. С травмами их доставили в больницу.
Фото: СоцСети
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