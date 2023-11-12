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В Ростовской области два человека погибли, врезавшись на авто в дерево

В Ростовской области два человека погибли, врезавшись на авто в дерево
В Ростовской области водитель и его 17-летняя пассажирка погибли в аварии. ДТП случилось 12 ноября на трассе подъезд от с. Россошь к автодороге Кашары - Морозовск.

Водитель «ВАЗ-21112» ехал с пассажиркой и не справился с управлением. Машину занесло, после чего она вылетела в кювет и врезалась в дерево.

- В результате аварии на месте погибла несовершеннолетняя пассажирка авто. 22-летний водитель скончался уже в больнице от полученных травм, - сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по РО.
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