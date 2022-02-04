В Ростовской области дотла сгорела крыша частного дома

Фото: Яндекс.Новости

В Сальске загорелась кровля частного дома. Пожар случился 6 февраля на улице Ворошилова, 11 около полудня.Жильцы почувствовали дым, который начал распространяться по дому, и выбежали на улицу. Они сразу же вызвали пожарных. Когда приехали спасатели, огнем было охвачено десять квадратных метров жилища. В результате случившегося никто не пострадал, однако теперь хозяевам дома придется восстанавливать кровлю.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь ликвидировали восемь человек на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.