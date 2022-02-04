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В Ростовской области дотла сгорела крыша частного дома

В Ростовской области дотла сгорела крыша частного дома

В Сальске загорелась кровля частного дома. Пожар случился 6 февраля на улице Ворошилова, 11 около полудня.

Жильцы почувствовали дым, который начал распространяться по дому, и выбежали на улицу. Они сразу же вызвали пожарных. Когда приехали спасатели, огнем было охвачено десять квадратных метров жилища. В результате случившегося никто не пострадал, однако теперь хозяевам дома придется восстанавливать кровлю.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь ликвидировали восемь человек на двух спецмашинах. Причина пожара устанавливается.
Фото: Яндекс.Новости
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