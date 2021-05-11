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В Ростовской области будут судить директора стройки, на которой погиб подросток

В Ростовской области будут судить директора стройки, на которой погиб подросток
Директор стройки, на которой в мае 2020 года погиб подросток, пойдет под суд. Происшествие случилось 7 мая в городе Миллерово.

Напомним, 17-летний парень пошел работать на стройку неофициально. Юноше не провели инструктаж по технике безопасности и не дали средств индивидуальной защиты, а сразу разрешили приступить к работе. Во время демонтажа металлических конструкций один из тяжёлых фрагментов упал на молодого человека. От полученных тяжёлых травм он скончался на месте происшествия.

- За нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, в отношении гендиректора фирмы возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руководителю организации грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: для иллюстрации.

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