В Ростовской области подростка убило на производстве металлической конструкцией

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В городе Миллерово Ростовской области подросток погиб во время работ на стройке. По данному факту возбуждено уголовное дело.Трагический случай произошёл 7 мая на одном из предприятий. Подрядное предприятие наняло 17-летнего парня для работ, при этом не оформив его официально. Во время демонтажа металлических конструкций один из тяжёлых фрагментов упал на молодого человека. От полученных тяжёлых травм он скончался на месте происшествия. Помощь прибывших на место медиков уже не понадобилась.Все обстоятельства трагедии устанавливают.