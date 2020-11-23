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В Ростовской области большегруз придавил легковушку и выкинул ее на обочину: есть пострадавшие

В Ростовской области большегруз придавил легковушку и выкинул ее на обочину: есть пострадавшие
В Ростовской области «ГАЗель» придавила легковушку и выбросила на обочину. Происшествие случилось около 15 часов 24 ноября на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» направлялся в сторону столицы. На 960-м километре его догнал мужчина за рулем «ГАЗели Некст». Во время обгона он придавил легковушку и, протянув за собой, выбросил на обочину в районе 860-го километра.

- В результате ДТП пострадали три человека, - сообщили в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС». - От госпитализации они отказались.

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