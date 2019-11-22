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В Ростовской области более двух часов тушат ландшафтный пожар

В Ростовской области более двух часов тушат ландшафтный пожар
В Ростовской области полыхает ландшафтный пожар. В районе станицы Багаевской горит камыш. Сообщение о ЧП поступило 25 ноября около 12:30.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют восемь спасателей и две единицы техники.

Уже более двух часов пожарные пытаются справиться с бедствием. Пожар виден издалека, чёрный дым от огня застилает округу.

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