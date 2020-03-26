Масштабный ландшафтный пожар полыхает на левом берегу Дона



На крупном участке левого берега Дона продолжает бушевать масштабный пожар. Возгорание камыша произошло 28 марта на улице Чемордачка, 4а.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь охватил площадь 700 квадратных метров. Однако, по словам очевидцев, сухая растительность горит на десятках гектаров поймы Дона. Кроме того, дым от пламени виден издалека, а запах горелого чувствуется в нескольких километрах.



В ликвидации возгорания участвуют 52 спасателя и 17 единиц техники. Сообщается, что угроза для местных жителей отсутствует.