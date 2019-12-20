В Ростовской области без вести пропала 22-летняя девушка



В Ростовской области родственники разыскивают пропавшую без вести 22-летнюю девушку. Кристина Тимохина 6 декабря ушла из своего дома в Целине. С тех пор она не выходит на связь с близкими.



Как рассказал супруг Кристины, он в тот день отвёз её вместе с детьми к матери. Уложив малышей спать, бабушка тоже заснула. Когда она встала, девушки в доме не было. Родные бросились на поиски, но безрезультатно. Тогда они написали заявление в полицию.



Муж пропавшей рассказал, что она была одета в кремовое пальто с капюшоном, на ногах — белые сапоги. С собой девушка не взяла ни сумки, ни документов.



Её рост — примерно 150 сантиметров, телосложение худощавое. У Тимохиной короткие тёмные волосы с красноватым оттенком и зелёные глаза. Из особых примет — на левой руке между большим и указательным пальцем — татуировка с надписью «Ваня».



Сообщается, что у Кристины есть проблемы сердцем, ей требуются уход и помощь. В последний раз её видели 17 декабря в Сальске. Если вы знаете, где находится пропавшая, позвоните по номерам: 8-952-570-51-46 или 02.