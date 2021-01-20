В Ростовской области 55-летняя женщина пострадала в ДТП с микроавтобусом
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области пострадала 55-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 21 января.
По предварительной информации, 27-летний парень на «Фиат Дукато» не уступил дорогу 44-летнему водителю «Тойоты Ярис». В результате аварийной ситуации на перекрестке произошло столкновение.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, в результате аварии пострадала 55-летняя женщина, находившаяся в «Тойоте Ярис».