В Ростовской области 55-летняя женщина погибла при взрыве газового баллона

В слободе Красюковской под Новочеркасском при взрыве газового баллона в собственном доме погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщаетсо ссылкой на собственный источник.Трагедия произошла в доме № 35 на улице Делегатской вечером 3 октября. По предварительной информации, из-за взрыва газа в жилище начался пожар. Люди спасались через окна. Первым вынесли грудного ребенка – он не пострадал. Затем – 12-летнего мальчика. Подросток надышался дымом. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но он находится под наблюдением врачей.Сильные ожоги получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию БСМП. За жизнь пациента борются врачи. Также ожоги конечностей получила 30-летняя женщина. Ее положили в травматологию.