Пострадавшего при взрыве газового баллона перевели в реанимацию Ростова
Пострадавшего при взрыве газового баллона Дмитрия Гущина перевели в реанимацию Ростовского межтерриториального ожогового центра. Об этом DonDay.ru рассказала супруга пострадавшего - Ольга.
У мужчины поражено 60% тела. Первые несколько дней Дмитрий провел в реанимации ЦГБ города Зверево и не мог самостоятельно дышать. Сейчас за его здоровье борются врачи донской столицы.
Взрыв баллона произошел 22 февраля в доме № 9 на улице Привокзальной в хуторе Молаканском. В тот трагический день пострадали три человека.
Сергей, 32-летний брат Ольги, получил ожоги 96% тела. Мужчина скончался в реанимации ЦГБ Зверево утром 26 февраля.
Сына Ольги и Дмитрия, 15-летнего Макара, госпитализировали в реанимацию ЦРБ Красносулинского района. Спустя несколько дней подростка перевели в хирургическое отделение Областной детской клинической больницы Ростова. У школьника поражено 15% тела - руки, стопы и лицо.
Семья купила газовый баллон на автозаправке за день до трагедии. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Скорее всего, к ответственности привлекут того, кто продал семье баллон.