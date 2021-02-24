Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пострадавшего при взрыве газового баллона перевели в реанимацию Ростова

Пострадавшего при взрыве газового баллона перевели в реанимацию Ростова
Пострадавшего при взрыве газового баллона Дмитрия Гущина перевели в реанимацию Ростовского межтерриториального ожогового центра. Об этом DonDay.ru рассказала супруга пострадавшего - Ольга.

У мужчины поражено 60% тела. Первые несколько дней Дмитрий провел в реанимации ЦГБ города Зверево и не мог самостоятельно дышать. Сейчас за его здоровье борются врачи донской столицы.

Взрыв баллона произошел 22 февраля в доме № 9 на улице Привокзальной в хуторе Молаканском. В тот трагический день пострадали три человека.

Сергей, 32-летний брат Ольги, получил ожоги 96% тела. Мужчина скончался в реанимации ЦГБ Зверево утром 26 февраля.

Сына Ольги и Дмитрия, 15-летнего Макара, госпитализировали в реанимацию ЦРБ Красносулинского района. Спустя несколько дней подростка перевели в хирургическое отделение Областной детской клинической больницы Ростова. У школьника поражено 15% тела - руки, стопы и лицо.

Семья купила газовый баллон на автозаправке за день до трагедии. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Скорее всего, к ответственности привлекут того, кто продал семье баллон.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.