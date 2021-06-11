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В Ростовской области 42-летний мужчина погиб, перевернувшись на мотоцикле

В Ростовской области 42-летний мужчина погиб, перевернувшись на мотоцикле
В Ростовской области 42-летний мотоциклист разбился насмерть в ДТП. Авария случилась днем 14 июня на трассе Зимовники - хутор Мокрый Гашун.

По предварительной информации, 42-летний мужчина ехал на большой скорости и вылетел в кювет. На обочине транспорт перевернулся.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - В момент падения мотоциклист был без мотошлема.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ДПС.

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