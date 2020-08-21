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Уроженец донского региона обвиняется в убийстве мужчины из Новокузнецка

Уроженец донского региона обвиняется в убийстве мужчины из Новокузнецка
Уроженец Ростовской области обвиняется в убийстве 47-летнего жителя Новокузнецка. Об этом 24 августа рассказали в региональном СУ СКР.

По данным следствия, происшествие случилось 26 июля возле вокзала. Обвиняемый распивал спиртное с компанией местных жителей. Дончанин стал оказывать знаки внимания новой знакомой, что не понравилось ее сожителю. Между мужчинами завязалась драка. Когда компания решила бросить товарища, тот схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов в шею. От полученных ранений он скончался на месте.

Задержать его удалось в течение часа после ЧП. Оказалось, что в Новокузнецк уроженец донского региона переехал около года назад.

- По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР региона. - Расследование уголовного дела в отношении дончанина продолжается.

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