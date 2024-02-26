В Ростовской области 17-летний парень скончался, выпав из окна четвертого этажа

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области несовершеннолетний погиб, выпав из окна четвертого этажа. Трагедия случилась 25 февраля в Белой Калитве.По данным источника Donday.ru, 17-летний парень был найден неподалеку от подъезда дома в микрорайоне Заречном. На момент падения он все еще был жив. Однако, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось. От полученных травм несовершеннолетний скончался в реанимации.По какой причине парень погиб, будут выяснять специалисты.