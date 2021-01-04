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При пожаре в Ростовской области пострадал юноша

При пожаре в Ростовской области пострадал юноша
В донском регионе при пожаре в Красносулинском районе пострадал юноша. Происшествие случилось вечером 9 января в хуторе Лихом.

Около 18.00 загорелась квартира на улице Пушкина. Причиной ЧП стало несоблюдение правил при эксплуатации газового оборудования. 17-летний парень получил ожоги и был доставлен в ЦРБ Красного Сулина.

- Для того чтобы потушить пламя, потребовалась помощь шести спасателей и двух единиц техники, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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