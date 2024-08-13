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В Ростовской области 16-летний мальчик пырнул дядю в живот

В Ростовской области 16-летний мальчик пырнул дядю в живот
В Ростовской области под суд пойдет 16-летний мальчик. Его подозревают по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, 11 августа 2024 года мальчик был со своим 32-летним дядей. Они стояли недалеко от дома на улице Ленина в селе Кулешовка. Подросток напал на родственника и ударил его ножом в живот. Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение.

После произошедшего мальчика задержали. В ходе допроса он свою вину полностью признал.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Фото: СУ СК по Ростовской области.
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