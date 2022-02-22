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В Ростове женщина попала в больницу после ДТП с двумя иномарками

В Ростове женщина попала в больницу после ДТП с двумя иномарками
В Ростове-на-Дону женщина-водитель пострадала в аварии. ДТП случилось около 19 часов 25 февраля на улице Вавилова, 49.

По предварительным данным, 40-летняя автомобилистка за рулем «Киа Рио» ехала по улице Вавилова. Затем она повернула на Таганрогскую, по которой в этот момент двигался «БМВ Икс-5». Женщина не пропустила машину на главной дороге и врезалась в нее.

- Пострадала 40-летняя автомобилистка, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Ее с травмами госпитализировали в БСМП-2.

Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что обе иномарки получили серьезные механические повреждения. Особенно досталось «Киа»: ее капот смялся вместе с крышкой.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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