В Ростове женщина попала в больницу после ДТП с двумя иномарками

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону женщина-водитель пострадала в аварии. ДТП случилось около 19 часов 25 февраля на улице Вавилова, 49.По предварительным данным, 40-летняя автомобилистка за рулем «Киа Рио» ехала по улице Вавилова. Затем она повернула на Таганрогскую, по которой в этот момент двигался «БМВ Икс-5». Женщина не пропустила машину на главной дороге и врезалась в нее.- Пострадала 40-летняя автомобилистка, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Ее с травмами госпитализировали в БСМП-2.Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что обе иномарки получили серьезные механические повреждения. Особенно досталось «Киа»: ее капот смялся вместе с крышкой.