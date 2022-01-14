В Ростовской области 38-летняя женщина за рулем иномарки пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 38-летняя женщина за рулем иномарки пострадала в аварии. ДТП случилось около десяти часов утра 18 января на трассе Новошахтинск-Майское.Предварительно известно, что 46-летний мужчина за рулем «Ваз 21095» не смог удержать автомобиль на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Киа Серато». В результате столкновения пострадала водитель иномарки.В УГИБДД по Ростовской области сообщают, что женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.