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В Ростовской области 38-летняя женщина за рулем иномарки пострадала в ДТП

В Ростовской области 38-летняя женщина за рулем иномарки пострадала в ДТП

В Ростовской области 38-летняя женщина за рулем иномарки пострадала в аварии. ДТП случилось около десяти часов утра 18 января на трассе Новошахтинск-Майское.

Предварительно известно, что 46-летний мужчина за рулем «Ваз 21095» не смог удержать автомобиль на скользкой дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Киа Серато». В результате столкновения пострадала водитель иномарки.

В УГИБДД по Ростовской области сообщают, что женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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