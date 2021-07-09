В Батайске беременная женщина пострадала в ДТП с двумя иномарками

В Батайске 34-летняя беременная женщина пострадала в аварии. Происшествие случилось на пересечении улиц Кулагина и Клары Цеткин 12 июля около 14:30.В тот день автомобилистка за рулем «Киа Рио» ехала по улице Клары Цеткин. В какой-то момент женщине стало нехорошо. Она остановила машину у обочины, поставила на «аварийку» и вышла из иномарки. В этот момент 41-летний мужчина на «Опеле» пытался уйти от столкновения с другим авто. Водитель вырулил на обочину и врезался в «Киа». От сильного удара последняя съехала в кювет. Обе машины получили повреждения.- В результате ДТП пострадала беременная 34-летняя женщина, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.