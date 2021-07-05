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В Ростове затопило улицу Орбитальную: видео

В Ростове затопило улицу Орбитальную: видео
В Ростове-на-Дону затопило улицу Орбитальную. ЧП случилось утром 7 июля на пересечении с улицей Планетарной.

В соцсетях очевидцы поделились видео с места происшествия на улице Орбитальной, 60. На кадрах видно, как бурлящий поток растекается по проезжей части. Уровень потопа с каждой минутой поднимается все выше. Дорогая превратилась в настоящую реку. Поток настолько сильный, что автомобили с трудом проезжают по этой улице.

Автор видео: Татьяна Абрамович.

Поток затопил практически всю улицу всего за полчаса. Одна из машин уже начала уходить под воду, накренившись от сильного напора.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», причиной ЧП стал порыв трубы диаметром один метр. На место уже направили 12 человек и пять спецмашин. К счастью, жители близлежащих домов не лишились воды из-за порыва - водоснабжение переключили на резервные линии.

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