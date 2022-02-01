В Ростове затопило дорогу к Клинической больнице ФМБА

Фото: скриншот из видео в соцсетях

В Ростове-на-Дону из-за обильных осадков окончательно размыло балку на улице Пешкова. По дороге невозможно проехать - она стала полноводной рекой. Жители Ворошиловского района 2 февраля опубликовали в соцсетях видео о последствиях стихии.Сама балка по улице Пешкова называется Безыменной. Раньше на этой территории располагалась промзона - кирпичные заводы и скотобойни. Сейчас вдоль нее находятся жилые дома и дачи ростовчан. Их серьезно подтапливает во время сильных дождей.Судя по кадрам, балка затоплена настолько, что дорогу и проезжую часть можно сравнить с бурлящим водопадом или полноводной рекой. Кроме того, это единственная дорога, по которой можно добраться до Клинической больницы ФМБА России.- Пока администрация Ворошиловского района думает, кому на баланс передать эту балку, затапливает наши дома, - рассказывает автор видео.Дожди не покидают донскую столицу уже несколько дней. По всему городу то и дело затапливает переулки, спуски и даже основные артерии (такие как Красноармейская, Максима Горького и Буденновский). Ростовчане переживают, что могут остаться без крыши над головой из-за сильных осадков.