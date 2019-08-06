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В Ростове вынесли приговор убийце трех дочерей своей сожительницы

В Ростове вынесли приговор убийце трех дочерей своей сожительницы
Ростовский областной суд вынес решение по делу 35-летнего Якова Жильцова. Его судили сразу по трем статьям: «Уничтожение чужого имущества», «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц».

В июне прошлого года в станице Егорлыкской мужчина выпивал в своем доме на улице Гагарина. Дома были его сожительница и трое ее детей, в том числе беременная дочь. Внезапно между родственниками произошла ссора. В пылу злости Яков взял канистру с бензином, разлил его по жилищу и поджег. В доме вспыхнул пожар.

Никого из девочек спасти не удалось. Их мать успела выбежать на улицу, ее с множеством ожогов доставили в больницу. После ЧП Якова сразу же задержала полиция.

- Он был признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы, - добавил в прокуратуре Ростовской области. - Первые 5 лет он будет находиться в тюрьме, а оставшийся срок проведет к колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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